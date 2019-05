Jetzt machen sie ihre Liebe öffentlich! Bereits vor einigen Tagen riefen es die Spatzen von den Dächern: Rocker Gavin Rossdale (53) soll nach der Trennung von Sophia Thomalla (29) wieder verliebt sein – und zwar in das Erotik-Model Natalie Golba! Bisher gab es nur gemeinsame Paparazzi-Aufnahmen der Frischverliebten – doch nun bestätigten sie ihre Liebe offiziell: Die beiden absolvierten ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Paar!

Bei der Weltpremiere von "John Wick: Kapitel 3" in New York schritten Gavin und seine Natalie Hand in Hand über den roten Teppich: Er erschien in einem lässigen, schwarzen Outfit – sie trug ein kurzes, grünes Kleid und kombinierte dazu eine coole Lederjacke. Der Rummel schien für das Model noch ungewohnt zu sein: Natalie klammerte sich fest an den Arm ihres Freundes und lächelte schüchtern in die Kamera. Gavin äußerte sich auf dem Event nicht zu der Beziehung zu seiner jungen Freundin – dafür drückte der 53-Jährige mit seiner Körpersprache aus, wie glücklich er ist: Immer wieder streckte er jubelnd seine Faust in die Luft.

Mit Natalie präsentierte sich Gavin bereits nach wenigen Tagen Beziehung in der Öffentlichkeit – als er mit Sophia zusammen war, dauerte es länger bis zum gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. Es brauchte fast zwei Jahre, bis die ehemaligen Turteltauben erstmals gemeinsam über einen roten Teppich liefen. Doch bereits kurze Zeit später war die Liebelei wieder vorbei – Sophia ist nun mit dem Torwart Loris Karius (25) zusammen.

Getty Images Gavin Rossdale in New York, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Gavin Rossdale und Natalia Golba bei ihrem ersten Paar-Auftritt

Anzeige

Getty Images Gavin Rossdale und Natalie Golba bei der Weltpremiere von "John Wick: Kapitel 3"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de