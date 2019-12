Für diese Prince Charming-Kandidaten ist der Traum von der großen Liebe geplatzt! Während im Halbfinale der Kuppelshow mit Dominic Smith, Lars Tönsfeuerborn, Andreas Kürner und Aaron Koenigs noch vier Männer um das Herz von Traummann Nicolas Puschmann kämpften, mußten jetzt zwei der Männer gehen. Kurz vor dem großen Finale hieß es: Koffer packen! Und das wurde ganz schön emotional. Als Aaron und Andreas die "Prince Charming" Show verließen, flossen sogar ein paar Tränen!

Für Aaron kam der Abschied von Nicolas wohl wenig überraschend. Schon am Abend zuvor musste er als erster Kandidat ein Gruppen-Date verlassen – für den Studenten ein schlechtes Vorzeichen. Als Nicolas ihn dann bei der spontanen Gentlemen Night am morgen tatsächlich wegschickte, nahm er es mit Fassung. Ganz anders sieht die Sache allerdings bei Andreas aus. Er verbrachte kurz vor seiner Abfuhr noch ein action-reiches Date mit dem Prince Charming – und schwebte danach eigentlich auf Wolke sieben. Kein Wunder also, dass ihn Nicolas' Entscheidung ganz schön traf: "Ich habe mein Herz geöffnet, Nicolas reingelassen. Er durfte mich kennenlernen, er durfte mich berühren, er hat Emotionen in mir ausgelöst, die noch kein Mann so schnell in mir ausgelöst hat."

Doch vor allem Nicolas selbst hatte dieses Mal damit zu kämpfen, eine Entscheidung zu treffen. "Ihr seid alle vier Männer, die mein Herz berührt haben", erklärte er gleich zu Anfang. Später im Interview war er von seinen Emotionen dann sogar so überwältigt, dass ihm die Tränen kamen: "Als ich am Anfang in diese Villa kam, standen 20 fremde Männer vor mir und jetzt sind es noch zwei. Zwei Männer, die ich schon extrem lieb habe oder sogar mehr als lieb habe."

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

Instagram / aaronkoenigs Aaron Königs, "Prince Charming"-Teilnehmer

Instagram / andys_wonderland89 Andreas Kürner, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

