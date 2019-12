Charlotte Würdig (41) und Sophia Thomalla (30) ließen am vergangenen Dienstag tief blicken! Vor wenigen Tagen fand in Berlin ein Launch für den neuen Duft des Modedesigners Philipp Plein (41) statt. Bei dem Event legten die Promi-Damen einen ganz schön heißen Auftritt hin: Nicht nur Verona Pooth (51) präsentierte sich in einem knappen Outfit – auch Charlotte und Sophia zeigten viel nackte Haut: Beide kamen mit XXL-Dekolleté!

Die Frau des Rappers Sido tauchte in einem lässigen, schwarzen Hosenanzug bei der Veranstaltung auf. Unter ihrer weiten Jacke trug die Blondine eine dunkle Corsage, die ihre Oberweite stark betonte. Sophias Outfit stand dem der Moderatorin nicht nach: Die 30-Jährige Schauspielerin präsentierte sich in einem Glitzerkleid, ebenfalls mit gewagt tiefem Ausschnitt. Sie postete auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie mit Charlotte und Verona zusammen posiert. Dazu kommentierte sie kess: "Gemeinsam haben wir mehr Hater, als Philipp Plein Geld auf dem Bankkonto!"

Auch Verona postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto ihres persönlichen Looks. Bei der Aufnahme drehte sie jedoch ihre Beine in Richtung Kamera und ermöglichte ihren Fans so offenbar einen schrägen Blick unter ihren kurzen Rock. "Hast du deinen Schlüppi vergessen?", fragte sie daraufhin ein Follower.

Backgrid / ActionPress Charlotte Würdig bei der Parfüm-Lounge von Philipp Plein

Backgrid / ActionPress Sophia Thomalla bei der Parfüm-Lounge von Philipp Plein

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Sophia Thomalla und Charlotte Würdig im Dezember 2019

