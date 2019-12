Peinlich oder lustig? Wie schon in den Vorjahren saßen Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) auch in diesem November wieder im Publikum der Show "Royal Variety Performance". Die breite Öffentlichkeit musste auf das Charity-Event allerdings ein bisschen warten, denn es wurde erst am Dienstag im britischen Fernsehen ausgestrahlt – und hielt für die Zuschauer dann eine große Überraschung bereit: Obwohl William und Kate höchstpersönlich im Publikum saßen, machte der Moderator einige derbe Witze auf ihre Kosten!

Der Comedian Romesh Ranganathan führte zum ersten Mal durch die berühmte Varieté-Show – und schien es offenbar den ganzen Abend über auf die Royals abgesehen zu haben. Dabei waren auch Williams und Kates Sprösslinge Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) oft Thema. "Wie ich seid ihr mit drei Kindern gesegnet. Ich stelle mir vor, dass sie jeden Morgen in euer Schlafzimmer gerannt kommen und ihr guckt in ihre wunderschönen Gesichter und sagt: 'Ich bereue das'", war zum Beispiel einer von Romeshs Scherzen. Aber auch über Kates Herzoginnen-Titel und ihr Zuhause in einem Palast konnte sich der witzelnde Moderator den einen oder anderen Spruch nicht verkneifen.

Während William und Kate selbst immer wieder lachen mussten, reagierten die meisten TV-Zuschauer auf die Comedy-Einlage enttäuscht bis hin zu entrüstet. "Soll das unterhaltsam sein? Zumindest können wir es ausstellen. William und Kate tun mir leid", lautete anschließend ein Zuschauer-Kommentar auf Twitter. Viele User gaben zu dem an, sie vermuten, dass das Lachen des Royal-Paares wohl nur gespielt war.

