Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (30) schweben im absoluten Elternglück! Nachdem die Ex-Bachelorette und der Schauspieler im Sommer die Baby-Bombe platzen ließen, folgte im vergangenen November dann der Schock: Annas Fruchtblase platzte viel zu früh! Anschließend hörten die Fans lange nichts von den beiden – bis das Paar dann Anfang Dezember endlich die Geburt ihres Sohnes Leo verkündete: Er kam als Frühchen mit einer Lungenentzündung zuerst in einen Brutkasten. Nun, da die erste Aufregung vorüber ist, meldete sich Marc mit einer rührenden Botschaft im Netz.

Via Instagram widmete der frischgebackene Papa seinem Sohn eine emotionale Liebeserklärung: "Ich verspreche dir, immer für dich da zu sein. Ich werde auf dich aufpassen und dich, so gut es geht, vor allem Schlechten bewahren", betonte Marc. Er werde Leo all seine Liebe schenken und ihm immer zuhören, wenn er etwas auf dem Herzen hat. "Du hast dieses wunderbare Leben vor dir und darfst sein, wer du auch immer sein möchtest. Und während ich das hier schreibe, läuft auch deinem (fast) nie weinenden Papa eine Träne über die Wange", schüttete der 30-Jährige sein Herz aus.

Anschließend verriet der Fitness-Liebhaber noch: "Vor einigen Jahren habe ich mich gefragt, wie ich mal als dein Papa sein werde. Ich hätte nie erwartet, dass mich diese großartigen Momente so sehr mitnehmen." Mit einem Kind in seinem Leben sei alles plötzlich viel intensiver. Was sagt ihr zu Marcs emotionalen Worten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel in Paris, 2019

WENN Marc Barthel und Anna Hofbauer

