Delia (1) ist schon ein richtig großes Mädchen! Im Dezember 2017 erblickte die Tochter von Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Star Jörn Schlönvoigt (33) und seiner Frau Hanna Weig (23) das Licht der Welt. Die Geburt ihres ganzen Stolzes war ziemlich turbulent, Hannas Leben hing am seidenen Faden. Doch diese erschreckenden Szenen gehören längst der Vergangenheit an: Inzwischen ist Delia bereits eine richtige Fashionista.

Hanna scheint es kaum fassen zu können, wie rasch ihr Sprössling in die Höhe schießt! "Wow, sie wächst so schnell", betitelte die Beauty einen Schnappschuss bei Instagram. Das Bild zeigt Delia in einem niedlichen apricot-farbenen Hemdkleidchen. Besonderer Hingucker: Der weiße Kragen, der der fast Zweijährigen einen originellen und vor allem stylischen Charakter verleiht.

Zuletzt stellte Delia im Sommer ihre Trendsetter-Qualitäten unter Beweis! Hannas Mini-Me war in einem geblümten Rückschenkleid auf einigen Fotos zu sehen und dürfte damit nicht nur ihre superstolze Mami verzückt haben. "Babys Outfit des Tages", kommentierte die 23-Jährige die Bilderreihe im Juli.

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt im Oktober 2019

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Jörn Schlönvoigt und Tochter Delia, Mai 2019

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt, Tochter von Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt

