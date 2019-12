Für Kitchen Impossible lädt sich Tim Mälzer (48) einen der bekanntesten Köche Europas ein. Im kommenden Jahr geht das Kochformat schon in die sechste Runde. Das Konzept: Zwei prominente Köche müssen in einem jeweils anderen Land eine einheimische Spezialität nachkreieren, ohne die komplette Zutatenliste zu kennen. Während der vergangenen Staffeln musste Tim schon gegen einige hochkarätige Gegner ins Kochduell. So trat er bereits gegen Roland Trettl (48) oder Alexander Herrmanns (48) an. Für die Show-Ausgabe 2020 holt sich der Buchautor nun keinen Geringeren als Jamie Oliver (44) dazu!

Gegenüber Bild betont er: "Ich freue mich außerordentlich, dass Jamie Oliver meine Einladung zu 'Kitchen Impossible' angenommen hat. Wir kennen uns seit über zwei Jahrzehnten." Und Tim wäre nicht Tim, wenn er nicht mit dem gewissen Quäntchen Kampfgeist an die Herausforderung heranginge: "Ich verspreche nichts weniger als das Duell des Jahres – das ich selbstverständlich gewinnen werde."

Der genaue Ausstrahlungstermin des Duells ist noch nicht bekannt. Wer es bis dahin allerdings nicht aushalten kann, kann sich schon am 15. Dezember eine Dosis "Kitchen Impossible" abholen. Bei der Weihnachtsedition treten Tim Mälzer und Mario Lohninger (46) gegen Tim Raue (45) und Roland Trettl an.

Instagram / jamieoliver Tim Mälzer und Jamie Oliver, Star-Köche

Anzeige

Instagram / timmaelzer_official Tim Mälzer und Jamie Oliver im Dezember 2019

Anzeige

MG RTL D / Ralf Jürgens Tim Raue, Tim Mälzer, Roland Maria Schnurr und Roland Trettl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de