Olivia Newton-John (71) gibt sich tapfer! Im August offenbarte die Schauspielerin, dass sie zum dritten Mal an Brustkrebs erkrankt sei. Der Tumor ist bereits im dritten Stadium und bereitet der Blondine starke Schmerzen. Er hinderte sie jedoch nicht daran, nun an einer ganz besonderen Veranstaltung teilzunehmen: Olivia war gemeinsam mit ihrem Co-Star John Travolta (65) bei einem Fan-Treffen ihres 1978 erschienenen Streifens Grease!

Auch 41 Jahre nach seinem Erscheinen hat der Teenie-Film noch immer zahlreiche Fans. Für das sogenannte "Meet 'n' Grease"-Event in West Palm Beach hatten sich Olivia und John in die Outfits ihrer Figuren Sandy und Danny geschmissen. Die 71-Jährige trug den "Bad Sandy"-Look: eine Lederhose und Lederjacke mit Nieten und Blumenstickereien. John hatte seine Haare mit reichlich Gel wie in den 70ern gestylt. Bei der Veranstaltung wurde nicht nur der Film gezeigt, die Besucher durften den Hollywood-Stars auch private Fragen stellen. Die Nähe zu ihren Fans schien Olivia auf andere Gedanken zu bringen – sie strahlte übers ganze Gesicht.

Wie sehr es ihr gefiel, in ihre Kultrolle zu schlüpfen, zeigt sie auch mit einem Instagram-Post zum Event. Auf dem Foto trägt sie eine weiße Bluse mit einem gelben Midi-Rock und dem passenden Cardigan – also ganz klar ein "Good Sandy"-Outfit. "Das erste Mal in den Kostümen, seit wir den Film gedreht haben! Das ist so aufregend!", kommentierte sie die Aufnahme.

MEGA Olivia Newton-John und John Travolta beim "Meet 'n' Grease"-Event

Anzeige

MEGA Olivia Newton-John und John Travolta

Anzeige

Instagram / therealonj Olivia Newton-John und John Travolta im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de