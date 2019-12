Iris Klein (52) und ihr Mann Peter bereuen nichts: Vor einem Jahren entschied sich das Reality-TV-Paar, Deutschland den Rücken zu kehren – ihr bisheriges Leben im beschaulichen Ludwigshafen ließen die Klein-Eheleute einfach hinter sich! Seitdem leben die Mutter von Daniela Katzenberger (33) und ihr Gatte auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Doch kommt bei der Dreifach-Mutter nicht auch ab und zu ein Gefühl von Heimweh auf?

Nein – zumindest möchte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nichts an ihrer aktuellen Situation ändern: "Wir bleiben erst mal hier. Falls wir uns nicht mehr wohlfühlen sollten, gehen wir woanders hin. Peter mag ja Amerika", erklärte die Beauty in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Dabei schließt die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin aber auch eine Rückkehr in ihre deutsche Heimat offenbar nicht ganz aus: "Wir sagen niemals nie. Ohne meinen Mann würde ich hier nicht mehr leben", verriet sie.

Auf die Frage, wen oder was die 52-Jährige im Ausland besonders vermisse, erwähnte sie ihre Freunde und die Familie. Zwar hat die gelernte Friseurin ihrer Tochter Daniela, ihren Schwiegersohn Lucas (52) und Enkelin Sophia (4) bei sich auf Mallorca – ihre zweite Tochter Jenny Frankhauser (27) und ihr Sohn Tobias leben jedoch weiterhin in Deutschland.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Peter Klein mit seiner Frau Iris, August 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrem Mann Peter, ihrem Sohn und den beiden Töchtern Daniela und Jenny im Jahr 2014

