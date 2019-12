Seit über zwei Jahren steht Harvey Weinstein (67) wegen Missbrauchsvorwürfen das Wasser bis zum Hals. Der einstige Star-Regisseur muss sich wegen sexueller Belästigung in über 80 Fällen und sogar wegen Vergewaltigung vor einem New Yorker Gericht verantworten. Ab 6. Januar 2020 soll dem Produzenten der Prozess gemacht werden. In einem Interview verteidigt sich Weinstein jetzt selbst und erklärt: Er habe mehr für Frauen getan, als jemals ein anderer zuvor.

Das Gespräch mit der New York Post fand im Krankenhaus Presbyterian / Weill Cornell Medical Center statt, in dem der 67-Jährige am Freitag am Rücken operiert wurde. "Ich habe mehr Filme mit weiblichen Regisseuren und über Frauen gemacht, als je ein anderer Filmproduzent! Und ich rede von vor 30 Jahren – und nicht von heute, jetzt wo es modisch ist. Ich war der Erste! Ein Pionier!", gab Harvey gegenüber der Zeitung an. Der Fünffach-Vater habe mit seiner Arbeit vielen Frauen geholfen, darunter auch Stars wie Gwyneth Paltrow (47). Nun aber würde all das, was die Frauen und die Branche ihm zu verdanken haben, einfach unter den Teppich gekehrt und vergessen.

Die Schauspielerin wiederum wirft dem Filmemacher ebenfalls sexuelle Belästigung vor. Der 67-Jährige kontert nun entsprechend: "Gwyneth Paltrow hat 2013 zehn Millionen Dollar für den Film 'View from the Top' bekommen", argumentiert er. Er sei damals Chef der Filmproduktionsgesellschaft Miramax gewesen und habe diese Entscheidung getroffen: "Sie war die bestbezahlte Schauspielerin [...] und bekam mehr als alle Männer."

