"So etwas gab es bei Hochzeit auf den ersten Blick noch nie", teaserte Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn das große Finale der Kuppelshow an – und sie sollte recht behalten: Bei Jessica und Marc kam es völlig unerwartet zum Eklat! Nachdem die beiden bereits während ihrer Flitterwochen in Südafrika den folgenschweren Entschluss gefasst hatten, das Experiment abzubrechen, überraschte die Friseurin den gelernten Koch beim Wiedersehen mit einem Geständnis: Sie hatte kurz vor ihrem großen Tag einen anderen Mann kennengelernt! Aber hätte sie Marc nicht früher davon erzählen müssen

Hätte sie – darüber sind sich zumindest die meisten Promiflash-Leser einig. Von insgesamt 6.371 Teilnehmern an einer Umfrage (Stand: 16. Dezember, 7:30 Uhr) stimmten 94,5 Prozent (6.019 Votes) dafür, dass Jessica den 27-Jährigen hätte einweihen müssen. Lediglich 5,5 Prozent (352 Votes) fanden es richtig, dass Jessi erst so spät mit der Wahrheit ans Licht gerückt ist.

Auf Twitter finden einige Zuschauer sogar, dass die 29-Jährige das Geständnis gar nicht hätte machen müssen – schon gar nicht vor laufenden Kameras. "Himmel, du hättest ihm jetzt nicht noch auf die Nase binden müssen, dass du jemand anderen kennengelernt hast", echauffierte sich eine Userin. "War komplett unnötig, diese Offenheit. Das war nur verletzend und entwertend und hat mit Ehrlichkeit null zu tun", schrieb eine andere.

