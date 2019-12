Die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick ist nun zwar offiziell vorbei, aber die Fans sind aber immer noch voll im Heiratsfieber! Gestern Abend flimmerte im Vorabendprogramm das Gänsehaut-Finale über die Mattscheiben – für die Zuschauer ein lang ersehntes Highlight, das sich auch mit Zahlen, die den Sender erfreuen dürften, belegen lässt. Das Flirtformat lief quotentechnisch allererste Sahne!

Wie das Medienmagazin Quotenmeter berichtet, erreichte das Ehe-Experiment im TV phänomenale 15 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen! Dabei handelt es sich um den Bestwert seit Dezember 2017. Mit 16,3 Prozent erhielten damals lediglich zwei Folgen der Kuppelshow höhere Werte als die finale Folge am vergangenen Sonntag. The Voice Senior hingegen brachte weniger erfreuliche Zahlen ein. Mit nur 5,4 Prozent lag die dreistündige Show deutlich unter dem Erfolg von "Hochzeit auf den ersten Blick".

Die Promiflash-Leser sind sich einig: Die diesjährige Staffel war die spannendste aller Zeiten. Von insgesamt 822 Teilnehmer einer Umfrage (Stand: 16 Dezember, 10:20 Uhr) finden 89,3 Prozent (734 Stimmen), dass die 2019er-Ausgabe ein absolutes Highlight war. 10,7 Prozent (88 Stimmen) sind dagegen der Meinung, dass es in der Vergangenheit sehenswerte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Seasons gab.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige

Sat.1 Cindy und Alex im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de