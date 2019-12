Diese Situation brachte sie an ihre Grenzen! Seit August sind der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Patrick Fabian (32) und seine Freundin Lea stolze Eltern von Töchterchen Lilly. Regelmäßig gibt die junge Mutter seitdem im Netz ihrer Community Einblicke in den Altag ihrer Familie. Dabei verheimlicht sie auch die Schattenseiten des Mama-Daseins nicht: In einem ehrlichen Update blickte die Berlinerin jetzt auf die vergangenen Tage mit ihrem Sprössling zurück!

Die letzten Stunden liegen Patricks Freundin noch schwer in den Knochen: "Dieses Wochenende war das Härteste, seitdem mein Engel bei mir ist", verriet Lea in ihrer Instagram-Story. Tagsüber sei Klein-Lilly so anhänglich gewesen, dass die Neu-Mama kaum Zeit für sich selbst fand: "Meine Maus hat heute wieder ein starkes Bedürfnis nach Nähe und findet nur bei mir in den Schlaf", teilte die Schönheit mit. Doch auch in der Nacht hielt das Baby offenbar mit lautem Schreien und einem unruhigen Schlaf seine Mama auf Trab.

Als wäre das noch nicht genug, war Lea an diesem Wochenende auch noch allein mit ihrem Kind – umso größer war die Freude, als ihr Freund am Sonntagabend zurückkehrte und sich das Paar gemeinsam um sein Töchterchen kümmern konnte. "Kaum vorstellbar, wie man das jahrelang allein stemmen kann, aber wir Frauen sind einfach Löwinnen", stellte die Influencerin fest.

Instagram / hontiponti Patrick Fabians Freundin Lea im Dezember 2019

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Tochter Lilly, Dezember 2019

Instagram / patrickfabianofficial Lea und ihr Freund Patrick Fabian im November 2019

