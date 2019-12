Patrick Fabian (32) könnte kaum glücklicher sein! Seit August sind der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Freundin Lea stolze Eltern ihrer kleinen Tochter Lilly. Im Netz versorgt der Laienschauspieler seine Community regelmäßig mit süßen Schnappschüssen in der Rolle als Vater. Mit seinem neuen Post spricht das SixxPaxx-Mitglied zu seiner Kleinen und lässt die letzten vier Monate noch mal Revue passieren!

Der Fitness-Fan kann sich offensichtlich keine bessere Familie an seiner Seite vorstellen: "Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe", gestand der Blondschopf via Instagram. Das Bild zeigt den Serien-Star freudestrahlend mit seinem viermonatigen Töchterchen in den Armen. Dabei habe "dieser kleine Engel" die "wohl liebevollste und einfühlsamste Mama, die man sich nur vorstellen kann", schwärmte der Hottie von seinem Schatz. Die Zeit mit seinen beiden Damen genießt der selbst ernannte Daddyblogger offenbar in vollen Zügen!

Auch über die Entwicklung seines Sprösslings kann der frischgebackene Papa nur staunen: "Sie wächst so schnell und hat fast jeden Tag neue Fähigkeiten!" Bereits im letzten Monat gab der Hobbysänger mit einem Throwback-Pic ein Update zu seinem Nachwuchs.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter im November 2019

Instagram / hontiponti Lea und ihre Tochter Lilly, Dezember 2019

Instagram / hontiponti Patrick Fabian, Freundin Lea und Töchterchen Lilly, November 2019

