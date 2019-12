Das Warten hat endlich ein Ende! Die erfolgreiche Star Wars-Reihe findet mit dem letzten Teil "Der Aufstieg Skwalkers" nun ihren Abschluss. Am 16. Dezember feierte der finale Streifen Weltpremiere und reguläre Kinobesucher können ab Donnerstag erfahren, wie es mit den Hauptfiguren um Rey, Kylo Ren und Co. weitergeht. Bei der großen Release-Party in Hollywood ließen sich nicht nur die Stars des Films blicken – auch andere Prominente entpuppten sich als Liebhaber der Science-Fiction-Saga!

Neben den Darstellern um Daisy Ridley (27), John Boyega (27) und Oscar Isaac (39), strahlten viele weitere VIPs auf dem roten Teppich: US-Schauspielerin Gina Carano (37) schritt in einer schwarzen Robe mit glänzenden, blauen Highlights über den roten Teppich, während Grey's Anatomy-Star Kim Raver (50) auf einen One-Shoulder-Look in Silber setzte. Auch Ehepaar Angela (35) und Matt Lanter (36) wurden in ihren aufeinander abgestimmten, schimmernden Outfits zum Blickfang.

Shameless-Star Cameron Monaghan (26) wollte ebenfalls schon am ersten Tag den großen Showdown sehen und hatte sich dafür in einen hellbraunen Anzug mit einem rosafarbenen Hemd und passender Krawatte geworfen. Zooey Deschanel (39) und ihr neuer Partner Jonathan Scott (41) sorgten für einen süßen Pärchen-Moment: Total happy strahlten die beiden in die Kameras, wobei der 41-Jährige seine Fanliebe mit einem weihnachtlichen Pullover mit Darth-Vader-Motiv zum Ausdruck brachte.

Keri Russell (43) war für den letzten Teil zur "Star Wars"-Crew dazu gestoßen und erschien mit ihrem Partner Mathew Rhys zur Premiere. In ihrem schulterfreien Pünktchen-Minikleid von Celine mit Mega-Ärmeln sorgte sie für einen Wow-Auftritt. Auch Tiffany Smith zeigte in ihrem bodenlangen Schwarz-Weiß-Zweiteiler ihre nackten Schultern und einen schmalen Streifen ihres Bauchs. Schauspielerin Jaime King (40) begeisterte ebenfalls mit einem langen schwarzen Kleid und einem glitzernden Ketten-Design, das von ihren Schultern regnete. Ihr Mann Kyle Newman (43) hatte sich für einen schlichten dunkelblauen Anzug entschieden.

Getty Images Gina Carano bei der "Stars Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Kim Raver bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Angela und Matt Lanter bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Cameron Monaghan bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Matthew Rhys und Keri Russell bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Tiffany Smith bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Jaime King und Kyle Newman bei der "Star Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere



