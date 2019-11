Am Set von Bares für Rares gilt es, einige Richtlinien zu beachten. Das Konzept der Trödel-Show? Von Moderator Horst Lichter (57) ausgewählte Bewerber dürfen ihre Antiquitäten fünf Händlern und Händlerinnen vorstellen. Sie erhoffen sich dann einen guten Preis für ihre Ware zu erzielen. Um diesbezüglich schon vorher einen Überblick zu bekommen, müssen die Teilnehmer ihre vermeintlichen Raritäten den Experten der Sendung vorstellen. Jetzt wurde ein spannendes Detail über die Beziehung zwischen den Experten und den Händlern bekannt!

Bei der McDonald's Benefiz Gala in München traf Promiflash Wolfgang Pauritsch (47) zum Red-Carpet-Interview. Als Händler gehört er seit acht Staffeln zur Sendung. Im Gespräch plauderte der Antiquitätenliebhaber ein pikantes Detail zum Geschehen hinter den Format-Kulissen aus: "Wir dürfen zu den Experten keinen Kontakt haben, denn die könnten uns ja erzählen, welche Stücke am nächsten Tag drankommen. Daher ist der Kontakt zu den Experten absolut tabu!" Mit den Trödel-Fachleuten wie Sven Deutschmanek (43) dürfen Pauritsch und Co. nach Feierabend also kein Bierchen zischen.

Anders sieht es da bei den Händlern untereinander aus. Sie sind nämlich gut befreundet, wie der Auktionator preisgab. Er fügte allerdings hinzu: "Aber am Tisch sind wir Konkurrenten. Da handelt jeder auf eigene Rechnung mit eigenem Geld, da ist jeder der Konkurrent des Anderen."

Guido Engels/ZDF Wolfgang Pauritsch, bekannt aus "Bares für Rares"

ZDF/Frank W. Hempel Sven Deutschmanek, Experte bei "Bares für Rares"

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

