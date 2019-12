Versucht Alisha Wainwright (30) etwa dem Stress aus dem Weg zu gehen? Die Schauspielerin sorgte zusammen mit Co-Star Justin Timberlake bei einer After-Arbeit-Sause mit Fummel-Fotos für Aufsehen. Der 38-Jährige stellte allerdings bereits klar, dass er an dem Abend einfach zu viel getrunken hätte und nichts zwischen den Kollegen gewesen sei. Auf eine Konfrontation mit Justins Ehefrau Jessica Biel (37) hat Alisha nach den Schlagzeilen wohl trotzdem keine Lust!

Während Jessica nach New Orleans gekommen ist, um ihrem Mann während der Dreharbeiten einen Besuch abzustatten – macht Alisha die Biege! Page Six veröffentlichte kürzlich Paparazzi-Aufnahmen, die die 30-Jährige am Flughafen von Los Angeles zeigen. Zu einem Kommentar zu den laufenden Filmarbeiten oder dem Intermezzo mit dem "Sexy Back"-Interpreten ließ sie sich allerdings nicht hinreißen.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Alisha eine Auszeit von der Arbeit gönnt: Ende November war sie nach den Schlagzeilen mit Freunden nach Barcelona gereist. Nach der Landung hatte sich die Leinwandschönheit sichtlich gelöst gezeigt und hatte glücklich gestrahlt.

MEGA Justin Timberlake und Alisha Wainwright am Set, November 2019

Anzeige

Getty Images Jessica Biel 2019

Anzeige

Getty Images Alisha Wainwright, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de