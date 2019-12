Queen of Drags neigt sich tatsächlich dem Ende zu! Seit gut sechs Wochen hatte das neue ProSieben-Format die Zuschauer vor den Fernseh-Bildschirmen in seinen Bann gezogen: Zehn Travestie-Künstlerinnen mussten sich vor der Jury um Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) beweisen. Heute Abend findet das große Finale statt – und Modelmama Heidi ist schon jetzt unendlich stolz auf ihre Show!

Via Instagram teilte die Blondine ein emotionales Statement mit ihren Followern: "Heute läuft die letzte Folge 'Queen of Drags". Ich danke allen Menschen, die an dieser Show mitgewirkt haben. Dem Sender, dem Team, den Juroren, den Drags und den Fans!" Doch ihre Danksagung richtete sich auch an die Hater der Sendung: "Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem jeder seine Meinung äußern darf. Aber wenn es um das Thema Toleranz geht, bin ich bereit jeden Kampf zu kämpfen!", schrieb Heidi voller Zuversicht und beendete ihren Text mit: "'Queen of Drags' war für mich mehr als nur eine Show – ich habe viel dazugelernt. Liebe siegt. Leben und leben lassen!"

Das Drag-Format hatte in den vergangenen Wochen wirklich viel Kritik einstecken müssen: Immer wieder wurden die Queens mit homophoben Beleidigungen konfrontiert und im Netz verspottet. Kommentare wie "Das ist eine Hormonkrankheit" oder "Freakshow" gehörten für Aria Addams (22), Vava Vilde (30) und Yonce Banks zuletzt zur Normalität.

© ProSieben / Martin Ehleben Gastjurorin Pabllo Vittar mit der "Queen of Drags"-Jury: Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz

Getty Images Heidi Klum in Beverly Hills

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams, Vava Vilde und Yonce Banks im "Queen of Drags"-Finale

