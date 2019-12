Läuft da etwa wieder was? Bis August vergangenen Jahres gingen Kourtney Kardashian (40) und Younes Bendjima (26) über ein Jahr lang gemeinsam durchs Leben. In letzter Zeit verdichten sich aber immer wieder Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback – wurde das ehemalige Paar bereits im September Händchen haltend gesichtet. Nun verbrachte das Duo erneut Zeit zusammen: Kourtney und Younes genossen einen Tag im Disneyland!

Paparazzi erwischten die beiden am Dienstag in einer Achterbahn im Disneyland California Adventure Park in Anaheim, Kalifornien. Wie E! News berichtet, könne das einstige Liebespaar einfach nicht ohne einander. Augenzeugen beobachteten die zwei, wie sie von einem Park-Mitarbeiter durch die Themenwelten geführt wurden. Jedoch verriet erst vor wenigen Tagen ein Insider dem Portal, dass die 40-Jährige und das Male-Model eine platonische Freundschaft führen.

Wie platonisch ihre Beziehung letztendlich ist, wissen nur Kourt und ihr vermeintlicher Ex-Lover. Fakt ist, dass sich das ehemalige Pärchen aber immer noch hervorragend versteht. Anfang des Monats machte das Duo noch eine Disco unsicher und kam sich beim Tanzen ziemlich nah.

WENN.com Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im April 2018

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kourtney Kardashian und Younes Bendjima im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid; ActionPress Kourtney Kardashian und Ex Younes im Dezember 2019 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de