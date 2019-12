Diesen Schock müssen die Köln 50667-Fans wohl erst einmal verarbeiten! Was Promiflash bereits Anfang Dezember von einem Insider erfahren hatte, bestätigte Margarita Nigmatullin (24) nun auch selbst: Sie steigt nach viereinhalb Jahren aus der Vorabend-Soap aus! Doch damit nicht genug – mit Marc Eggers (33) verlässt auch ihr Serien-Freund und bester Kumpel im echten Leben die Serie. Doch was passiert mit ihren Rollen Phil und Lina?

Am Mittwochabend flimmerte nun die allerletzte "Köln 50667"-Folge mit den beiden über die TV-Bildschirme. Darin beschließen Marc und Lina, Köln zu verlassen und gemeinsam nach Hamburg zu ziehen, weil der Polizist dort einen Job als Kriminaloberkommissar in Aussicht hat – und seine Freundin sich keine Fernbeziehung vorstellen kann.

Der Abschied von ihren besten Freunden und Mitbewohnern Lea (Luise-Isabella Matejczyk), Chico (Alexander Molz, 24) und Leonie (Sophie Imelmann, 23) fällt ziemlich emotional aus – es fließen etliche Tränen. "Danke für die schöne Zeit – haltet die Stellung!", versucht Lina ihre Gefühle auszudrücken. "Pass auf dich auf bitte, du bist so ein starkes Mädchen!", appelliert sie noch einmal direkt an Leonie, die nach dem Mord an ihrem Ex-Freund gerade eine schwere Zeit durchmacht.

That's Us MxM / YouTube Margarita Nigmatullin und Marc Eggers, November 2019

Anzeige

YouTube / That's Us MxM "Köln 50667"-Stars Margarita Nigmatullin und Marc Eggers

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de