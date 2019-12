Prinzessin Beatrice (31) lässt es so richtig krachen! Der Enkelin von Queen Elizabeth II. (93) wurde im September die Frage aller Fragen gestellt. Seitdem ist sie mit dem Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (36) verlobt. Das Paar will im kommenden Jahr heiraten. Zuvor wollten sie aber noch mit Freunden auf ihre Verlobung anstoßen, was dem Vernehmen nach erst abgeblasen wurde. Jetzt fand doch eine große Sause in London statt und dabei ließen sich einige Topstars blicken.

Paparazzi erwischten die Promis am Mittwochabend vor dem Nobel-Hotel Chiltern Firehouse, wie sie gut gelaunt aus ihren Taxis und Limousinen stiegen. Zu der Party erschien unter anderem Ellie Goulding (32) mit ihrem Ehemann Caspar Jopling in schicken, schwarzen Outfits. Die "Love Me Like You Do"-Interpretin ist nicht nur die Ex von Prinz Harry (35), sondern zudem eine langjährige Freundin von Beatrice. Außerdem tauchte auch Ayda Field (40) auf, allerdings ohne ihren Gatten Robbie Williams (45). Dafür ließ sich Popsänger James Blunt (45) mit seiner Frau Sofia Wellesley blicken.

Laut Daily Mail soll der Buckingham Palace die ersten Informationen zu der anstehenden Trauung in den kommenden Wochen preisgeben. Die Hochzeit der Tochter von Prinz Andrew (59) dürfte allerdings etwas kleiner ausfallen – zumindest als die ihrer Schwester Eugenie (29), die auf Schloss Windsor heiratete. Das könnte unter anderem an den Skandalen um ihren Vater liegen und an der Tatsache, dass Edoardo selbst schon ein Kind aus einer früheren Beziehung in die Ehe mitbringt.

Backgrid Ellie Goulding und Caspar Jopling auf dem Weg ins Chiltern-Firehouse-Hotel

Anzeige

Backgrid Sofia Wellesley und James Blunt im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Ayda Field in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de