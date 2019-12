Mariah Carey (49) hat mit "All I Want For Christmas Is You" einen Welthit gelandet. 25 Jahre nach der Veröffentlichung ist der Song zurzeit auf Platz eins der Billboard-Charts. Auch andere Stars lieben diesen Weihnachtstrack – Heidi Klum (46) postete vor wenigen Tagen ein Video, in dem sie strahlend zu Mariahs Gesang tanzt. Jetzt kursieren Bilder von Jennifer Lawrence (29), die ebenfalls zu dem Megahit total abgeht!

Während der Geburtstagsfeier ihres Kumpels Paul Arnhold in New York packte die Schauspielerin am Samstag ihre besten Dance-Moves aus. Als "All I Want For Christmas Is You" ertönte, sprintete die 29-Jährige sofort auf die Tanzfläche und schwang völlig losgelöst ihre Hüften. Während der Party trug die "Silver Linings"-Darstellerin ein schwarzes Mini-Kleid mit dünnen Trägern und dunkle Boots. Ihre blonden Haare hatte sie zu großen Locken gestylt.

Jen fühlte sich offenbar wohl – abgesehen von dem beliebten Weihnachtslied könnte das auch damit zu tun haben, dass sie ganz frisch mit ihrem Liebsten Cooke Maroney verheiratet ist. Seit der Hochzeit genießt sie ihren Alltag mit dem Galeristen in vollen Zügen.

ActionPress Mariah Carey, Dezember 2016

Anzeige

ActionPress Jennifer Larence und Cooke Maroney, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Jennifer Larence und Cooke Maroney, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de