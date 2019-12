Das gab es so wohl auch noch nicht bei Wer wird Millionär: Am Donnerstag findet zum zweiten Mal in dieser Woche das Zocker-Special der Quizsendung statt. In der heutigen Folge hat Günther Jauch (63) schon einige Kuriositäten von seinen Kandidaten erfahren – so auch von Anastasia aus Hannover. In einem ziemlich privaten Zwischenplausch platzt es aus der Brillenträgerin heraus: Sie müsste eigentlich ihr Baby stillen!

Wie die Projektleiterin verriet, warte ihr Mann hinter der Bühne mit ihrem Nachwuchs. Dass der Spross so langsam Hunger bekäme, machte die Hannoveranerin schnell deutlich. "Ich muss noch stillen, deshalb muss ich mich beeilen", erzählte sie dem Showmaster. Dieser war daraufhin ziemlich verdutzt. "Ich glaube, das gab es noch nie", stellte Günther trocken fest.

Letztendlich war für Anastasia nach der 64.000-Euro-Frage dann Schluss und sie konnte hinter die Kulissen zu ihrem Kind. Nach dem Abgang der Zocker-Kandidatin konnte sich der beliebte Moderator dann noch einen Kommentar nicht verkneifen. "Wie will sie jetzt ein Kind stillen, wenn sie selber nie still ist", witzelte er belustigt über das lockere Mundwerk der Neu-Mama.

Revierfoto Moderator Günther Jauch

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de