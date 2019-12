Trüben die Zuschauerzahlen jetzt Yonce Banks Feierlaune? Am Donnerstagabend verabschiedete sich die erste Staffel von Queen of Drags mit einem spektakulären Finale von den Fans. Bevor sich Deutschlands erste Travestie-Königin die lang ersehnte Krone aufsetzen durfte, hatte sie sich mit ihren Konkurrentinnen Aria Addams (22) und Vava Vilde (30) einen heißen Kampf geliefert. Doch trotz Finale voller Zoff, Drama und Spannung wurden nur wenige die Fernsehgeräte eingeschaltet: Die Quoten erreichten sogar ihren Tiefstwert.

960.000 Zuschauer sahen sich laut DWDL die letzte Episode des Drag-Formats an. Mit nur 7,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank die Show in den Quotenkeller. Nachdem die Auftaktfolge Mitte November noch vielversprechende 11,4 Prozent einspielen konnte, machte sich danach ein ernüchternden Abwärtstrend bemerkbar. Lediglich den Geschmack einer Altersgruppe trifft die Travestie-Show voll und ganz: Die Kids der 90-er fieberten von Woche zu Woche mit den Dragqueens mit. Bei den 20- bis 29-Jährigen konnte man sich bei ProSieben zuletzt über erfreuliche 17 Prozent Marktanteil freuen.

Trotz Zuschauereinbußen lässt sich Yonce aber sicherlich nicht die Partystimmung vermiesen. Schon kurz nach dem Finale zeigte sie sich auf Instagram total überwältigt von ihrem Sieg: "Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie sehr es mich berührt und stolz macht, die erste 'Queen of Drags' Deutschlands zu sein."

