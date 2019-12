Marie Nasemanns (30) Nabel gönnt sich Freigang! Erst im Oktober gab die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Neuigkeit bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile ist die Brünette schon fast im sechsten Monat – und so bildet sich auch in ihrer Körpermitte eine hübsche Kugel ab. Einzuschränken scheint das Marie in ihrer Unternehmungslust bisher noch nicht. So besuchte die werdende Mutter eine Party und tanzte dort ausgelassen. Nach dem lustigen Abend musste sie dann aber eine kleine Veränderung an ihrem Babybauch feststellen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schönheit ihren Fans von ihrem Ausgeh-Abend. Sie besuchte eine 80er-Jahre-Disco-Party – und tanzte munter drauflos! Dabei kam wohl nicht nur Marie voll aus sich raus, sondern auch ihr Bauchnabel: Der stülpte sich plötzlich sehr prominent nach außen. Das Model machte direkt ein Foto vom neuen Look ihrer Körpermitte und notierte dazu: "Habe mir meinen Bauchnabel rausgetanzt. Der sah heute Morgen noch ganz anders aus."

Bei dieser Erscheinung handelt es sich um einen sogenannten Nabelbruch, der als natürlicher, unbedenklicher Vorgang gilt. Zumeist tritt dies gegen Ende der Schwangerschaft auf. Die Bauchdecke und damit auch die Bauchmuskeln dehnen sich, wodurch eine Lücke entsteht. Dadurch schiebt sich der Bauchnabel in Form eines "Bruchsacks" nach außen. Oftmals verschwindet das pralle Knöpfchen aber nach der Entbindung von selbst wieder nach innen.

Instagram / marienasemann Marie Nasemanns Bauchnabel

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Dezember 2019

Getty Images Marie Nasemann, Model

