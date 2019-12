Jetzt nehmen die Die Höhle der Löwen-Investoren Stellung zu ihrem neuen Kollegen! Ab kommendem Herbst wird Nico Rosberg (34) anstelle von Frank Thelen (44) in der beliebten Vox-Show zu sehen sein. Der ehemalige Formel-1-Star soll bereits einige Erfahrungen als Investor gesammelt und Unternehmen in den Bereichen Mobilität, Food und Mode finanziell unterstützt haben. Jetzt verraten Georg Kofler (62) und Co., was sie von dem Ex-Rennsportler halten!

In einem Bild-Interview meint der 62-jährige Manager, dass der Neuzugang die Unternehmer-Runde bereichern wird: "Er ist schon Investor im richtigen Leben, er kann es sicher auch als Löwe. Er ist ein intelligenter Sportchampion, hat eine Unternehmer-DNA, die besten Voraussetzungen für einen wettbewerbsfähigen Löwen." Dem pflichtet auch sein Kollege Carsten Maschmeyer (60) bei: "Ich finde, er ist ein klasse Typ und ein noch besserer Investor. Viele wissen gar nicht, wie viel Nico wirklich in unsere Umwelt investiert." Schon allein deshalb bereichere er das Löwen-Team sehr.

Auch Ralf Dümmel (53) ist sich sicher, dass der 34-Jährige das Löwen-Team gut ergänzen wird – scheint Nico aber vorwarnen zu wollen: "Auf ihn warten spannende Gründerinnen und Gründer und ganz sicher auch der ein oder andere Löwenfight, denn immer öfter kämpfen wir Löwen um den Deal und nicht mehr nur die Gründer um ein Investment."

Eine hält sich mit ihrer Einschätzung noch etwas zurück: Dagmar Wöhrl (65) kenne ihren zukünftigen Kollegen bislang nicht persönlich und wolle sein Können deshalb nicht bewerten. Die ehemalige CSU-Politikerin erklärt dennoch: "Sportler haben allgemein gesagt eine enorme Willenskraft, Ausdauer und als Formel-1-Weltmeister sicherlich auch den nötigen Rundumblick."

