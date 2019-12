Fiese Anspielung? Die Trennungsnews von Jessie J (31) und Channing Tatum (39) sorgten vor wenigen Tagen für einen großen Schock bei allen Fans. Nach Berichten aus dem Umfeld des Paares sollen die beiden bereits seit über einem Monat getrennte Wege gehen. Weder die Sängerin noch der Schauspieler haben sich allerdings bisher selbst dazu geäußert. Jetzt meldete sich die 31-Jährige mit einem Post im Netz zu Wort, der auf die Trennung anspielen könnte!

Nachdem Jessie am Freitagabend einen Text in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat, dürften wohl viele Follower aufgehorcht haben. Ist der Beitrag vielleicht der erste Hinweis darauf, warum das ehemalige Traumpaar nicht mehr zusammen ist? "Um dich um dich selbst zu kümmern, musst du giftige Personen und Situationen aus deinem Leben verbannen", besagte ihr Zitat. Zuvor postete sie eine andere Textstelle, die ebenfalls an ihren Ex Channing gerichtet sein könnte: "Sei dir gewiss, dass wenn dich jemand verspottet, du immer die Stärke und den Mut hast, dich selbst zu verteidigen."

Was tatsächlich zwischen den beiden vorgefallen ist, weiß niemand so genau. Ein Insider versicherte allerdings gegenüber Us Weekly, dass sich die "Price Tag"-Interpretin und der "Magic Mike"-Darsteller nicht gestritten hätten: "Die Distanz zwischen ihnen war einfach zu groß. Jessie will lieber in England bleiben und Channing will bei seiner Tochter Everly (6) in Los Angeles sein."

ActionPress Jessie J, November 2019

ActionPress Jessie J bei der "&Juliet"-Premiere, November 2019

ActionPress Channing und Everly Tatum, November 2019

