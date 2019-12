Wie aus dem Gesicht geschnitten! Daniela Katzenberger (33) lässt ihre Fans im Netz täglich an ihrem Familienalltag teilhaben – und das gerne auch angereichert mit einer guten Portion Selbstironie. Sie zeigt sich zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) in den lustigsten Situationen, beispielsweise ungeschminkt und mit strubbeligen Haaren ihren morgendlichen Kaffee trinkend. Jetzt aber begeisterte Dani ihre Fans mit einem ganz besonderen Posting: einem süßen Mama-Tochter-Vergleich!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Kult-Blondine am Freitag eine Collage, in der sie selbst als kleines Mädchen im Alter ihrer Tochter zu bewundern ist – und direkt daneben Töchterchen Sophia. "Man selbst sieht die Ähnlichkeit ja oft nicht direkt", schrieb die 33-Jährige zu dem Bildvergleich. Tatsächlich aber ist die Ähnlichkeit zwischen der Kleinen und dem TV-Star ganz klar sichtbar. Insbesondere die großen braunen Kulleraugen und die kleine Stupsnase scheint die Vierjährige von ihrer berühmten Mama geerbt zu haben.

Und das ist nicht das erste Mal, dass Daniela ihren Fans ein Bild aus ihrer Kindheit präsentiert. Vor wenigen Tagen postete die Mama ein Bild aus dem Jahr 1996, auf dem sie als Jugendliche mit Geschenken in der Hand unter einem Weihnachtsbaum hockt und frech in die Kamera lächelt. Besonders auf ihre blonde Strähne, die sie damals in ihren dunklen Haaren hatte, sei sie richtig stolz gewesen.

ActionPress Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, November 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2019

