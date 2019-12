Marc Terenzi (41) geht offen mit seiner Alkoholabhängigkeit um! Der Sänger macht keinen Hehl daraus, in der Vergangenheit ein großes Problem mit dem Trinken und mit Drogen gehabt zu haben. Erst kürzlich verriet der SixxPaxx-Star gegenüber Promiflash, dass er nach einem Rausch sogar einmal mit 4,9 Promille gefesselt in einem Krankenhaus wach geworden sei. Auch wenn solche Eskapaden mittlerweile eine ganze Zeit zurückzuliegen scheinen, macht dem Musiker seine Suchtproblematik nach wie vor zu schaffen: Marc gesteht, dass er befürchtet, wieder zum Alkohol zu greifen.

Der 41-Jährige erklärte in einem Gespräch mit Promiflash erstaunlich offen: "Seit einem Jahr trinke ich gar keinen Alkohol. In der Zwischenzeit gab es aber ein paar kleine Rückfälle. Es wird immer Rückfälle geben." Diese seien jedoch nicht mehr so schlimm wie früher. Zuvor habe er mehrere "Jahre gesoffen".

In die Sucht sei Marc durch das Showbusiness geraten. Er sei viel auf Tour gewesen und habe von falschen Freunden Drogen zum Aufputschen angedreht bekommen. "Dann trinkst du ein bisschen Alkohol und nimmst Drogen, nur um durch den Tag zu kommen und um dich normal zu fühlen", erklärte das ehemalige Natural-Mitglied.

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi mit den SixxPaxx im November 2019

Anzeige

Getty Images Marc Terenzi auf einer Party im Januar 2011 in Köln

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi in Görlitz im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de