Prinz Charles (71) verschickt einen außergewöhnlichen Weihnachtsgruß! Die britischen Royals stimmen sich aktuell schon bestens auf das Fest der Liebe ein. Unter anderem verbringt die Königsfamilie den vierten Advent damit, gemeinsam Leckereien zuzubereiten – die Queen (93), Prinz Charles, Prinz William (37) und Prinz George (6) sind Teil der kleinen Backwerkstatt im Buckingham Palace. Doch die Royals begeistern die Fans nicht nur mit diesen familiären Schnappschüssen. Einige glückliche Unterstützer dürfen sich auch auf eine coole Überraschung freuen!

Denn Prinz Charles und Ehefrau Herzogin Camilla (72) verschicken auch in diesem Jahr wieder Weihnachtskarten. Im Clarence House in London ist dieses Grußstück auch im Christbaum versteckt: Auf dem persönlichen Foto posieren die beiden nicht etwa gediegen vorm offenen Kamin: Das Ehepaar verschickt Fotos, auf denen sie gemeinsam eine Spritztour in einem Oldtimer unternehmen! Die Aufnahme in dem Vintage-Auto wurde bei ihrer Tour durch Kuba im vergangenen März aufgenommen. "Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr", lauten die Zeilen neben dem Schnappschuss.

Mit dieser Reise feierten Charles und Camilla eine Premiere: Sie waren die ersten Mitglieder des britischen Königshauses, die Kuba besucht haben. Nachdem die Beziehung zwischen Großbritannien und Kuba viele Jahrzehnte über äußerst angespannt war, sollte dieser Trip eine erste Annäherung symbolisieren.

Getty Images Prinz George, Prinz William, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles beim Backen im Dezember 2019

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Kuba im März 2019

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Kuba im März 2019

