Louis Tomlinson (27) genießt die Zeit mit seinen Liebsten! Im Januar 2016 wurde der Sänger nach einer kurzen Romanze mit der US-Amerikanerin Briana Jungwirth Vater eines Sohnes. Durch den vollen Terminkalender kann das One Direction-Mitglied nur wenig Zeit mit dem mittlerweile dreijährigen Freddie verbringen – doch das soll sich an Weihnachten ändern: Jetzt verriet der Musiker, dass er die Feiertage zusammen mit seinem Sprössling feiert!

Die anstehende Weihnachtspause verbringt der "Story of My Life"-Interpret im Kreise seiner Familie. "Ich werde Weihnachten mit meinem Jungen in Los Angeles verbringen", erzählte er im Interview mit dem Radiosender Z100. Die darauffolgenden Tage will der 27-Jährige mit seinen Großeltern und Geschwistern in seiner Heimat Doncaster genießen. "Es wird schön werden", teilte er seine Vorfreude.

Dabei gibt es im Hause Tomlinson sogar eine richtige Feiertagstradition: "Würstchen im Teigmantel", schwärmte Louis von der ausgefallenen Wurstvariante, bei der eine Knackwurst in Blätterteig gerollt wird. Das Gericht gebe es bei der Familie jedes Jahr am Weihnachtstag.

Getty Images Louis Tomlinson im Dezember 2019

Getty Images Louis Tomlinson im Oktober 2019

Getty Images Louis Tomlinson im Dezember 2019

