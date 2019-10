Hinter Louis Tomlinson (27) liegen düstere Zeiten. Der One Direction-Star musste in den vergangenen Jahren gleich zwei schwere Schicksalsschläge erleben: 2016 war die Mutter des Sängers den Folgen einer Leukämieerkrankung erlegen – und erst im vergangenen Jahr musste er sich von seiner Schwester Félicité (✝18) verabschieden, die an einem Drogencocktail verstarb. Kommt der Musiker mittlerweile mit diesen Todesfällen zurecht oder strauchelt er noch?

Im Gespräch mit Yahoo Entertainment erklärt der 27-Jährige: "Ich fühle mich gerade gut und damit werden auch positivere Songs kommen." Mit seinem Lied "Two Of Us" habe er eine emotionale Ballade geschaffen, in der er seine Erlebnisse verarbeitet hätte; doch nun wolle er wieder Musik machen, die Menschen happy machen würde. "Ich habe über das Songwriting gelernt, dass man keine glücklichen Stücke schreiben kann, wenn man sich selbst nicht gut fühlt", meint der Künstler.

Ende September hatte der Brite öffentlich über seine Trauer gesprochen – und darüber, welches Fazit er aus den Geschehnissen zöge: "Dieser ganz dunkle Abschnitt, den ich durchgemacht habe, [...] gibt mir überall sonst in meinem Leben Kraft!" Er habe das Schlimmste erlebt und sei nun für alle weiteren Schwierigkeiten gewappnet.

Getty Images Louis Tomlinson 2019 in New York

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson und ihr Bruder Louis Tomlinson

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, Sänger

