Dieter Bohlen (65) freut sich auf Heilig Abend – und auf die Zeit danach! Am vergangenen Wochenende stand für den Pop-Titan noch Arbeit auf dem Programm: Im großen Showdown von Das Supertalent saß er in der Jury und beurteilte die Leistung der zwölf Finalisten. Seitdem dürfte der fleißige Tausendsassa aber so langsam in den Urlaubsmodus umgeschaltet haben. Schließlich steht nun die Weihnachtszeit an – und gegenüber Promiflash verriet Dieter nun, wie die festlichen Tage bei ihm zu Hause ablaufen.

Auf dem großen Facebook-Weihnachtskonzert in der Laeiszhalle in Hamburg entkräftete der 65-Jährige die großen Erwartungen, die die Fans von seinem Christfest haben: "Ganz normal. Ich weiß nicht, was die Leute sich immer vorstellen." Doch gebe es womöglich doch noch einen Unterschied zwischen dem DSDS-Urgestein und anderen Bürgern. "Wenn der erste Weihnachtstag mit der gesamten Familie vorbei ist, werde ich mich am nächsten Tag morgens in den Flieger setzen und bin dann erst mal weg", ließ Dieter im Gespräch mit Promiflash seine Vorfreude durchblicken.

Wer neben seiner Partnerin Carina noch dabei sein wird und ob alle seine sechs Kinder zu Weihnachten anwesend sind, verriet der Brillen-Designer zwar nicht. Allerdings sollte ein neues Familienmitglied bei den Feierlichkeiten nicht fehlen: Seit April lebt Hündchen Rocky bei den Bohlens. "Es ist klasse, wir lieben ihn alle. Wir haben total viel Spaß, also, ich glaube, es war die richtige Entscheidung", schwärmte der Blondschopf bereits auf Instagram.

TVNOW / Stefan Gregorowius TV-Urgestein Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Hund Rocky

