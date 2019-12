Ist das der Beweis, dass zwischen Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (22) wirklich schon alles aus ist? Nach ihrer Trennung von Ehemann Liam Hemsworth (29) und Kurzzeit-Freundin Kaitlynn Carter (31) fand die Popsängerin ein neues Glück in Schauspieler Cody. Zuletzt machten allerdings Trennungsgerüchte die Runde und jetzt scheint es sogar Indizien für das Aus zwischen den Turteltauben zu geben!

Am Sonntag wurde der Tänzer mit einer Blondine in New York City gesichtet, allerdings handelte es sich nicht um seine Partnerin. Die Frau an Codys Seite war keine Geringere als Playboy-Model Jordy Murray, mit der er auf Paparazzi-Aufnahmen ziemlich vertraut wirkte. Laut eines Insiders von Hollywood Life sei die 26-Jährige die feste Freundin von Codys Kumpel Ryan McCarthy, allerdings sorgte die abwesende Miley zeitgleich für Krisen-Spekulationen...

Die Tochter von Billy Ray Cyrus (58) meldete sich auf ihrem Instagram-Account musikalisch zu Wort: "Ein trauriger Weihnachts-Song, den ich vor ein paar Jahren kurz vor den Feiertagen geschrieben habe. Ich habe mich schlecht gefühlt. [...] Trotz vollem Haus mit Freunden und Familie fühlte ich mich einsam." Zahlreiche Fans meinen nun zu wissen, weshalb die Ex-Disney-Darstellerin den Track und ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit geteilt hat – sie vermuten die Trennung von Cody.

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

Instagram / j_murr Jordy Murray, Model

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im November 2019

