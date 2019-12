Hat sich Prinz Philips (98) Gesundheitszustand bereits verbessert? Am Freitag versetzte eine offizielle Meldung des Buckingham-Palasts die Welt in Sorge: Der Mann von Queen Elizabeth II. (93) wurde am Freitagmorgen in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert! Dort sollte der 98-Jährige aufgrund einer Vorerkrankung beobachtet und behandelt werden. Doch wie geht es Philip nun drei Tage später? Sein Sohn Prinz Charles (71) gab nun ein Update!

Wie Mirror berichtet, soll der britische Thronfolger während eines Aufenthalts in Fishlake Stellung zu dem Gesundheitszustand seines Vaters Stellung bezogen haben – hielt sich dabei jedoch sehr vage: "Er wird im Krankenhaus sehr gut versorgt. Im Moment ist das alles, was wir wissen."

Das entspannte Verhalten der Queen hingegen könnte durchaus als gutes Zeichen im Bezug auf Philip zu lesen sein: Die Regentin hält nämlich trotz des Klinikaufenthalts ihres Mannes an ihren Feiertagsplänen fest – und reiste noch am Freitag mit dem Zug nach Sandringham. Bei ihrer Ankunft war von Sorgen nichts zu sehen: Sie lächelte gut gelaunt den Paparazzi entgegen.

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles im Oktober 2016

Getty Images Die Queen, Prinz Philip und Prinz Charles bei Prinzessin Eugenies Hochzeit, 2018

SplashNews.com / Splash News Queen Elizabeth II. am Bahnhof King's Lynn Station am 20. Dezember 2019

