Aufatmen bei allen Royal-Anhängern! Vergangene Woche sorgte Prinz Philip für Beunruhigung. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (93) wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellen Angaben des Palastes sei dies zwar eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, doch bei dem 98-Jährigen sind solche Ereignisse dennoch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Jetzt wurde jedoch Entwarnung gegeben: Philip wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Wie die Daily Mail berichtet, soll der Prinzgemahl wieder halbwegs wohlauf sein. Rechtzeitig zum Heiligen Abend durfte er das King Edward VII's Hospital in London verlassen. Dem Vernehmen nach wurde er dabei gesehen, wie in einer Seitenstraße nahe der Klinik auf den Beifahrersitz eines Wagens stieg, der von einer Polizeieskorte begleitet wurde. So dürfte er sich nun auf den Weg nach Sandringham in Norfolk gemacht haben.

Dorthin reiste seine Ehefrau bereits am Freitag mit dem Zug. Allerdings legte sie diesen Trip ohne ihren Gatten zurück, wobei es sehr danach aussah, als wolle sie sich ihre Sorgen nicht anmerken lassen. Nun dürfte die 93-Jährige aber wieder bester Laune sein.

Getty Images Prinz Philip bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

SplashNews.com Queen Elizabeth II. im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de