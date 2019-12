Katherine Heigl (41) und Josh Kelley (39) sind verliebt wie am ersten Tag! Die Schauspielerin und ihr Gatte gelten als absolutes Traumpaar unter den Stars und Sternchen – kein Wunder: Immerhin sind die beiden schon seit 2007 verheiratet und haben inzwischen drei gemeinsame Kinder. Während alle anderen sich am 23. Dezember schon auf die Feiertage eingestimmt haben, zelebrierten die Dreifach-Eltern erst einmal noch ihre Liebe: Katherine und Josh hatten jetzt 12. Hochzeitstag!

Via Instagram widmete die Ex-Grey's Anatomy-Darstellerin ihrem Partner nun eine rührende Liebeserklärung. "Dieser Mann, dieser Tag, diese Hochzeit – ich bin so dankbar, dass er mich gefunden hat, dass ich ihn gefunden habe, dass wir uns gegenseitig auf wundersame Weise zu besseren Menschen gemacht haben", schwärmte die 41-Jährige. "Danke, dass deine Liebe zu mir nie gewankt hat, danke für deine Loyalität."

Josh sei immer ihr sicherer Hafen gewesen – wofür Katherine ihm ewig dankbar sein werde. "Verdammt, wie sehr ich dich liebe! Ich bin immer noch so unglaublich verliebt in dich", ließ sie ihren Göttergatten abschließend wissen und postete noch einige Pärchenbilder dazu. Was sagt ihr zu den emotionalen Zeilen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / Katherineheigl Katherine Heigls Kinder Adalaide, Joshua und Nancy

Jason Merritt/Getty Images Josh Kelley und seine Frau Katherine Heigl

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl und ihr Mann Josh

