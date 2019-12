So sportlich sind Pierce Brosnan (66) und seine Frau Keely Shaye Smith (56) unterwegs. Der Hollywoodstar und seine Liebste verbringen die Weihnachtstage offenbar in der Sonne. Die beiden leben in Malibu, wo sie natürlich auch im Dezember noch traumhaftes Wetter genießen können – und das haben der Schauspieler und seine Frau jetzt ausgenutzt. Pierce und Keely wurden bei einer entspannten Fahrradtour am Strand abgelichtet!

In lockerer Sportkleidung auf dem Drahtesel – so haben Paparazzi den James Bond-Star und die 56-Jährige jetzt am Zuma Beach in Kalifornien geknipst. Die vielen Fotografen scheinen die beiden bei ihrem kleinen Ausflug allerdings nicht gestört zu haben. Sie fuhren einfach entspannt weiter und genossen die atemberaubende Aussicht. Pierce besticht auf den Pics nicht nur mit einem breiten Lachen, sondern vor allem mit seinem coolen neuen Look. Seit einigen Wochen ist der gebürtige Ire unter die Bartträger gegangen.

Pierce und Keely sind bereits seit 25 Jahren unzertrennlich – und gelten für viele Fans als Hollywood-Traumpaar. Auch ihr Sohn Dylan (22) schwärmte erst vor Kurzem über die Beziehung seiner Eltern. Wie gefällt euch Pierce' Bart-Look? Stimmt ab!

Backgrid / ActionPress Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan in Malibu

Backgrid / ActionPress Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan am Zuma Beach in Malibu

Backgrid / ActionPress Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith in Malibu

