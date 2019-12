Hat Nick Carter (39) etwa so großen Gefallen an Deutschland gefunden? Im Sommer stattete der Backstreet Boys-Sänger einigen Großstädten wie Berlin oder München mit seiner beliebten Band Besuche ab. Das Fünfergespann befand sich auf großer Welttournee. Für "Die Helene Fischer Show", die am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war der Frauenschwarm erst vor wenigen Wochen in Düsseldorf. Die deutschen Städte scheinen mächtig Eindruck auf Nick gemacht zu haben!

In der Tanz- und Gesangsshow, in der Helene (35) durch den Abend führt, treten stets einige hochkarätige Stars auf. In diesem Jahr mit dabei: Nick. Gemeinsam mit dem Schlagerstar performte der 39-Jährige ein Medley aus Songs der Backstreet Boys. Im kommenden Jahr bringt er allerdings auch ein Solo-Album auf den Markt – und das soll zuallererst in Deutschland erscheinen. Aber warum eigentlich? "Vielleicht ziehe ich mit meiner Familie um – nach Deutschland. Wer weiß", gab sich Nick im Gespräch mit Helene geheimnisvoll.

Auf Twitter wurden die Fans vor allem wegen der Ankündigung der neuen Musik verrückt. "Kein Druck, Nick, aber ich kann nicht aufhören, über dieses neue Solo-Album nachzudenken. Ich versuche, noch nicht auszurasten", hieß es nicht nur einmal.

Getty Images Kevin Richardson, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell und A.J. McLean, 2019

Titgemeyer, Michael/ ActionPress Sängerin Helene Fischer

Getty Images Nick Carter, Sänger

