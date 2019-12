Große Gefühle zur Weihnachtszeit: Eigentlich werden die Feiertage auch als Fest der Liebe bezeichnet, doch das trifft im Fall von Channing Tatum (39) und Jessie J (31) wohl eher nicht ganz zu. Es wurde nämlich gerade erst bekannt, dass sich das Hollywood-Paar getrennt haben soll. So müssen die beiden die Feierlichkeiten als Singles bestreiten. Im Gegensatz zu dem "Magic Mike"-Star läuft es bei seiner Exfrau Jenna Dewan (39) privat dafür richtig rund – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Schauspielerin ist schwanger und überglücklich. Ihren XXL-Babybauch kann sich auch an Weihnachten perfekt in Szene setzen.

Auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte die "Witches of Eastend"-Schauspielerin jüngst einen besonders festlichen Schnappschuss. Die dunkelhaarige Schönheit trägt auf dem Bild ein elegantes Ensemble aus schwarzem Abendkleid und einem hellbraunen Mantel, dazu kombinierte sie schwarze Boots. Mit einem Cut-out in der Mitte der Robe und drei Weihnachtsschleifen, bildet ihr riesiger Babybauch die Hauptattraktion innerhalb der Aufnahme.

Zu dem süßen Xmas-Pic schrieb die Seriendarstellerin: "Frohe Weihnachten alle zusammen. Ich wünsche euch allen Liebe und Frieden im Herzen, heute und jeden Tag. Das beste Geschenk, das ich mir wünschen könnte, habe ich genau hier." Für Jenna kann es also aktuell nichts Schöneres geben, als ihre zweite Schwangerschaft.

SIPA PRESS/ActionPress Schauspieler Channing Tatum bei der Premiere von "Smallfoot"

Facebook / Jenna Dewan Schauspielerin Jenna Dewan

Backgrid Jenna Dewan und Tochter Everly Tatum

