Paola Maria (26) ist so stolz auf ihren kleinen Sohn Leonardo Koslowski (1)! Heute vor einem Jahr brachte der YouTube-Star sein erstes Kind auf die Welt. Seitdem stellt der kleine Leo das Leben der Influencerin und ihres Ehemanns Sascha Koslowski auf den Kopf. Das erste halbe Jahr zeigte das Paar das Gesicht ihres Babys nicht, im Sommer dann der Sinneswandel: Paola und Sascha hatten keine Lust mehr, ihren Leo zu verstecken. Zu seinem ersten Geburtstag teilte die Mama nun fünf neue, zuckersüße Nahaufnahmen des kleinen Mannes!

Paola postete gleich vier herrliche Schnappschüsse auf Instagram, die im ersten Jahr mit Leo entstanden sind. Zu sehen ist zum Beispiel ein Bild aus dem Krankenhaus kurz nach der Geburt. Die anderen Fotos zeigen Leo in seinem Kinderwagen in seinem Babybettchen oder auf Papas Arm. Dazu schrieb Paola ergriffen: "Heute bist du ein Jahr alt geworden, mein kleiner Engel. Leider gibt es keine Worte, die meine Gefühle beschreiben könnten. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Meine Liebe für dich ist unendlich!"

Natürlich ließen Paolas prominente YouTuber-Freunde es sich nicht nehmen, dem kleinen Racker alles Gute zu seinem Ehrentag zu wünschen. Zu den berühmten Gratulanten zählten unter anderem Mrs. Bella (27), Sarah Harrison (28), Dagi Bee (25), Sami Slimani (29) und xLaeta. Was sagt ihr zu den neuen Schnappschüssen von Baby Leo? Stimmt ab!

Instagram / paola Paola Maria mit Sohn Leonardo an Weihnachten 2019

Instagram / paola Leonardo Koslowski kurz nach seiner Geburt

Instagram / paola Leo Koslowski im Auto

Instagram / paola Sascha Koslowski mit Baby Leo auf dem Arm

Instagram / paola Leonardo Koslowski, Paola Marias Sohn



