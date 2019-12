Die Kardashian-Wests posieren fürs Weihnachtsfoto! Nicht nur die deutschen Stars erfreuten ihre Fans während der vergangenen Tage mit süßen Fotos vorm geschmückten Christbaum. Auch international wird das Fest der Liebe groß zelebriert und die Promis und ihre Liebsten werfen sich so richtig in Schale. Kim Kardashian (39) nutzt die besinnlichen Tage nun für ein seltenes Pic mit Ehemann Kanye (42) und dem gesamten Nachwuchs.

"Heiligabend 2019", schreibt Kim auf ihrem Instagram-Account zu einem Bild der ganzen Familie. Für den ersten Tag des Weihnachtsfests hat sich die Reality-TV-Darstellerin für ein enges, bodenlanges Kleid im braunen Schlangenprint entschieden. An der Seite und nach unten hin geht das Dress in ein zartes rosa über, das auch in den Klamotten ihrer Mädels aufgegriffen ist. Psalm und Saints (4) Kleidung ist perfekt auf ihren Papa abgestimmt. Während Töchterchen North (6) neben ihrer Mama gekonnt für die Kamera posiert, haben Chicago (1) und die Jungs keine Lust auf ein langweiliges Familien-Porträt. Sie ziehen lustige Fratzen oder gucken einfach an der Linse vorbei.

Auch die übrigen Mitglieder des der KarJenner-Clans haben zum Fest der Liebe ihre pompösen Outfits präsentiert. Auf der großen Weihnachtsfeier fielen vor allem Kylie Jenner (22) und Töchterchen Stormi Webster (1) mit ihren außergewöhnlichen Roben auf. In festlichen, tannengrünen Satinkleidern des Modehauses Ralph and Russo lächeln Mama und Nachwuchs Hand in Hand fürs Familienalbum.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Ehemann Kanye und den Kids North und Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner an Heiligabend 2019

