Hält das Schicksal für Freddy ein verspätetes Happy End bereit? Der schüchterne Wahl-Kanadier wollte in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau International endlich die Eine finden. Zunächst hatte es den Anschein gemacht, dass ihm mit seiner Bewerberin Francis eine Zukunft bevorstehen könnte. Die Stuttgarterin gab Freddy jedoch nach ihrer Heimkehr einen Korb. Der Farmer scheint die Abfuhr schnell verkraftet zu haben: Statt Trübsal zu blasen, hat Freddy wieder Kontakt zu einer seiner verschmähten Liebesanwärterinnen aufgenommen und sie inzwischen sogar in Deutschland besucht!

Drei Frauen hatten sich für Freddy beworben – Christin schickte er zuerst nach Hause. Ein Fehler? Immerhin ist ihm die Münchnerin offenbar nicht aus dem Kopf gegangen. "Sie hat mich noch immer interessiert, ich wollte sie besser kennenlernen und hab dann Kontakt über WhatsApp mit ihr aufgenommen", verriet der gebürtige Bayer beim Wiedersehen in der gestrigen Folge. Nach ersten Annäherungsversuchen hätten die zwei regelmäßig miteinander geschrieben, telefoniert und Videogespräche geführt. "Ich glaube schon, da könnte in Zukunft was zwischen uns passieren und dass es klappen könnte. Ich hoffe es zumindest", zeigte sich der 26-Jährige optimistisch.

Im Herbst war der Viehhalter auf Heimatbesuch in Bayern gewesen und hatte die Gelegenheit genutzt, sich mit Christin zu treffen. "Ich war überrascht, dass sich Freddy noch mal bei mir gemeldet hat, nachdem er mich ja direkt rausgewählt hat", gab die Blondine ganz unverblümt zu. Ob die beiden ihrem gemeinsamen Glück wirklich eine zweite Chance geben, bleibt abzuwarten – ihr Strahlen konnten Christin und Freddy jedenfalls nicht verbergen.

TVNOW / Jens Eckhardt Freddy, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Facebook / Freddy Laepple "Bauer sucht Frau International"-Kanadier Freddy im Oktober 2019

TV NOW / Jens Eckhardt Bauer Freddy

