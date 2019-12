Was war das für ein spannendes Jahr! Auch 2019 war bei Sturm der Liebe wirklich einiges los – allerdings wurden am Fürstenhof nicht nur Heiratsanträge gemacht, romantische Hochzeiten gefeiert und Babys auf die Welt gebracht. Es gab unzählige Dramen, Verbrechen wurden ausgeführt und schreckliche Unglücke überlebt. Promiflash lässt die fünf aufregendsten Geschichten der vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren!

Das Schwanger-Drama von Jessica im Wald

Das Jahr begann direkt spannend! Nach einem One-Night-Stand wurde Jessica (Isabell Ege, 32) von Paul (Sandro Kirtzel, 29) schwanger. Doch der Fitnesstrainer verliebte sich nicht in die angehende Kosmetikerin, sondern in Romy (Désirée von Delft, 34). Als wäre das noch nicht schlimm genug, setzten die Wehen der Blondine während eines einsamen Waldspaziergangs ein! Zum Glück kam Annabelle (Jenny Löffler, 30) zufällig vorbei. Mit letzter Kraft schafften es die beiden Frauen in eine leer stehende Scheune – wo Jessica ihre kleine Tochter auch zur Welt brachte.

Das Karpaten-Unglück von Eva und Christoph

Diese Storyline fesselte die Zuschauer wochenlang! Im Mai machten sich Christoph (Dieter Bach, 56) und Eva (Uta Kargel, 38) für eine Geschäftsreise auf nach Bukarest. Doch das Flugzeug, in dem sie sich befanden, stürzte mitten in der Wildnis ab. Umringt von Bären und im kalten Schnee kämpften sie in den Karpaten um ihr Überleben. Zum Glück wurden sie schließlich von Robert (Lorenzo Patané, 43), Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29) gefunden und überlebten das Unglück.

Der Gift-Tod von Romy

Für dieses Paar gab es kein Happy End! Dabei sah es zunächst nach dem ganz großen Liebesglück bei Paul und Romy aus: Nach vielen Irrungen und Wirrungen gaben sich die Turteltauben am Fürstenhof endlich das Jawort. Doch nach der Trauung sackte Romy plötzlich zusammen. Der Grund für den Zusammenbruch: Romy hatte bei einer vorherigen Feier einen vergifteten Cocktail zu sich genommen, den Serien-Biest Annabelle eigentlich für ihre Schwester Denise geplant hatte. Im Krankenhaus starb sie schließlich in den Armen ihres Mannes!

Die falsche Identität von Michaels und Nataschas Adoptivbaby

Nach der Fast-Geburt im Wald war das Drama um Jessicas Kind Luna noch nicht vorbei – im Gegenteil! Die Blondine verschwieg nicht nur gegenüber Paul, dass ihr Kind geboren wurde, sondern sie setzte ihr Baby auch noch im Wald aus. Das Mädchen wurde von Michael (Erich Altenkopf, 50) und Natascha (Melanie Wiegmann, 47) gefunden, die das Findelkind aufnahmen und es Felicitas nannten. Nach und nach kam jedoch raus, das Felicitas eigentlich Luna ist. Jessica wurde das Sorgerecht entzogen und Paul bekam es.

Die Mordversuche von Annabelle

Sie wollte ihre eigene Schwester umlegen! Zwischen Annabelle und Denise kam es während der 15. Staffel immer wieder zu Machtkämpfen, denn beide Frauen waren in Joshua verliebt. Schlussendlich verliebte er sich in Denise, doch die Geschäftsfrau konnte und wollte diesen Umstand nicht akzeptieren. Aus diesem Grund fasste sie einen perfiden Plan: Sie wollte ihre Schwester umbringen und versuchte es auch immer wieder – ohne Rücksicht auf Verluste! Kurz vor der Hochzeit von Joshua und Denise wagte sie einen weiteren Versuch – doch dann wurde ihr endlich das Handwerk gelegt: In einem Gartenstück übermannte eine Polizeieinheit die Verbrecherin und legte ihr Handschellen an.

