Was wäre Sturm der Liebe ohne Hochzeiten? Eben! In der Telenovela ist es Tradition, dass das Traumpaar der jeweiligen Staffel innerhalb eines Jahres zueinanderfindet und diese Liebe wird jeweils am Ende in einer romantischen Zeremonie besiegelt. Die 15. Ausgabe der Serie endete nun im November mit der Trauung von Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29). Diese zwei waren aber nicht die einzigen Turteltauben, die sich 2019 das Jawort gaben – auch diese Serien-Charaktere kamen vergangenes Jahr unter die Haube!

Die Hochzeit von Boris und Tobias

Bei diesem Ereignis handelte es sich um eine Premiere bei "Sturm der Liebe"! Boris (Florian Frowein, 31) und Tobias (Max Beier, 26) waren das erste homosexuelle Paar in dem beliebten ARD-Format. Nach ereignisreichen Monaten, in denen die beiden viele Hürden überwinden mussten, bekamen sie im März 2019 endlich ihr Happy End: Umgeben von ihren Freunden und Familien gaben sie sich das Jawort.

Die Hochzeit von Tina und Ragnar

Endlich hat sie ihren Traumprinzen gefunden! In der Vergangenheit hatte Tina (Christin Balogh, 34) mächtig Pech mit den Männern – bis Ragnar (Jeroen Engelsman) auftauchte. Besonders romantisch: Der Isländer und die Köchin sind alte Schulfreunde, die sich als Kinder nicht ausstehen konnten, sich als Erwachsene jedoch ineinander verliebten. Bei einer romantischen Sommerhochzeit versprachen sie sich schließlich ewige Treue.

Die Hochzeit von Romy und Paul

Diese Trauung war sowohl schön als auch schrecklich, denn Romy (Désirée von Delft, 34) und Paul (Sandro Kirtzel, 29) konnten ihr Eheglück nicht lange genießen. Nachdem sie verheiratet worden waren, brach Romy noch während der Hochzeitsfeier zusammen. Für die Braut kam jede Hilfe zu spät. Zwar wurde sie noch ins Krankenhaus gebracht – doch verstarb kurze Zeit später in den Armen ihres Bräutigams. Der Grund für ihren überraschenden Tod: Die 34-Jährige hatte bei einer vorherigen Feier versehentlich einen vergifteten Cocktail zu sich genommen.

Die Hochzeit von Denise und Joshua

Diese Zeremonie war der Höhepunkt des Jahres! Vergangenen Monat war es endlich so weit: Das Traumpaar der 15. Staffel, Denise und Joshua, kam unter die Haube – und diese Hochzeit war alles andere als konventionell! So verzichtete die Kunstkennerin zum Beispiel auf einen traditionellen Schleier, ihr Gatte trug keinen schwarzen, sondern einen blauen Anzug und während der Feier gab es ein Feuerwerk aus Farben – ähnlich wie bei einem Holi-Festival.

Das erneuerte Gelübde von Eva und Robert

Dieses Jawort war etwas ganz Besonderes – es war nämlich das zweite von Eva (Uta Kargel, 38) und Robert (Lorenzo Patané, 43). Die Eheleute hatten bereits in der sechsten Staffel der Telenovela geheiratet. 2019 durchlebte das Traumduo dann eine heftige Beziehungskrise, doch trotz dieser Turbulenzen fanden sie wieder zueinander. Ihre Versöhnung feierten sie mit einer intimen, zweiten Trauung. Nur Alfons (Sepp Schauer, 70) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen, 81) nahmen an der Zeremonie teil – außerdem war Roberts und Evas Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 21) anwesend.

ARD / Christof Arnold Helen Barke und Julian Schneider bei ihrer "Sturm der Liebe"-Hochzeit

Anzeige

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Thomas Neumeier Tina (Christin Balogh) und Ragnar (Jeroen Engelsman) in "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Die "Sturm der Liebe"-Darsteller Helen Barke und Julian Schneider

ARD / Christof Arnold Paulina Hobratschk, Uta Kargel, Lorenzo Patané und Antje Hagen bei "Sturm der Liebe"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de