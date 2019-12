Zeigt sich Anna Hofbauer (31) hier nach der Geburt? Nach einer längeren Funkstille konnte die einstige Bachelorette Anfang Dezember ihre Fans beruhigen: Söhnchen Leo hat nach einer dramatischen Geburt samt Lungenentzündung und anschließendem Brutkasten das Licht der Welt erblickt. Seitdem präsentiert Anna ihr Familienglück regelmäßig im Netz. So wie auch auf einem aktuellen Schnappschuss, der vermutlich kurz nach Leos Eintreffen entstanden sein könnte!

Das Instagram-Foto zeigt die stolze Mama zusammen mit Baby-Daddy Marc Barthel (30), ihre Eltern sowie Annas Schwester Sissi und dessen Partner Benjamin Melzer. Außerdem unter Annas Latzhose deutlich zu erkennen: eine kleine Mini-Kugel, die kurz nach der Geburt eines Kindes völlig normal ist. Im Hintergrund sind zudem Buchstaben-Ballons zu sehen – dieselben, die auch schon in einem weiteren Post vor einigen Tagen an der Wand hingen. Gut möglich also, dass die 31-Jährige mit diesem Beitrag erstmals ihren After-Baby-Body erkennen lässt.

Annas Kommentar gibt jedenfalls keinen Hinweis darauf, von wann das Bild ist. "Ich liebe und vermisse sie so sehr", schreibt die Musicaldarstellerin und verziert ihre rührende Gefühlsbekundung mit dem Hashtag #Family. Aufmerksamen Followern dürfte allerdings ein Posting auf Marcs Social-Media-Profil auffallen: Darauf tragen die Neu-Eltern die gleichen Outfits wie auf Annas festgehaltenem Moment – und dieses Bild ist offenbar bereits im Oktober entstanden.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer mit Baby Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohnemann Leo

