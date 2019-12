Hat Aria Addams (22) nun ihren Mr. Right gefunden? Bei Queen of Drags schaffte es die Dragqueen bis ins große Finale. Auch wenn am Ende Konkurrentin Yonce Banks mit dem Titel nach Hause gehen konnte, dürfte die aufregende Zeit Aria sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben: Sie hatte sich im Laufe der Wochen nicht nur stetig weiterentwickelt, sondern mit Hayden Kryze (20) auch ein Liebesabenteuer durchlaufen. Ein Paar wurde aus den beiden danach zwar nicht – jetzt sieht es aber so aus, als würden bei Aria wieder die Funken sprühen.

Kurz vorm Jahreswechsel teilte der Drag-Star auf Instagram ein Foto, das verdächtig nach einer neuen Liebelei aussieht. Beim gemütlichen Kaffeetrinken hält sie die Hand ihres unbekannten Gegenübers und lässt damit vermuten, dass sich die beiden bereits etwas nähergekommen sind. Kommentiert hat Aria den verdächtigen Liebes-Post bisher allerdings noch nicht. Auf ein Comeback mit Ex-Flirt Hayden können sich Fans nach diesem Anblick aber sicherlich nicht mehr freuen.

Die Hoffnungen der Zuschauer wurden bereits kurz nach dem Rauswurf der 20-Jährigen aus Heidi Klums (46) Drag-Format zerstört. "Bist du jetzt eigentlich mit Aria zusammen?", wollten sie im Netz von Hayden wissen. Mit einem klaren "Nein!" gab diese jedoch ziemlich ernüchternd Auskunft über ihren damaligen Beziehungsstatus.

Instagram / aria_addams "Queen of Drags"-Star Aria Addams beim Händchenhalten

Instagram / aria_addams Aria Addams,"Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / haydenkryze Hayden Kryze, "Queen of Drags"-Teilnehmerin

