Sie schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Seit einigen Monaten gehen Cara Delevingne (27) und Ashley Benson (30) ganz offiziell gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe hängen sie dabei allerdings nicht an die große Glocke – so turteln sie gern undercover in der Öffentlichkeit rum. Doch ob sich das im neuen Jahr ändern wird? Pünktlich zu Silvester verbrachten Cara und Ashley ein romantisches Dinner zu zweit!

Am Montag wurden die beiden von Paparazzi in Rio de Janeiro erwischt. Total lässig schlenderten die beiden durch die Straßen und machten einen Stopp im Restaurant Gero. Natürlich wurde das Paar auf dem Weg dorthin auch von Fans überrascht – aber alles gar kein Problem: Das Model ließ sich viel Zeit für seine Supporter und machte fleißig Fotos mit ihnen.

Erst vor wenigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass das Paar schon lange wieder getrennte Wege gehen soll. Grund für die Spekulationen war ein eigens verfasster Twitter-Post von Cara, in dem sie die Trennung von Ashley bekannt gab. Dieser wurde allerdings kurze Zeit später wieder gelöscht. Ashley selbst erklärte einige Tage später, dass sie nicht von der Victoria's Secret-Schönheit getrennt sei.

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne und Ashley Benson im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne in Brasilien, 2019

Marksman / MEGA Cara Delevingne und Ashley Benson im Dezember 2019

