Bibi Claßen (26) ist verzweifelt! Im Oktober 2018 hat sich das Leben der YouTuberin für immer verändert: Der kleine Lio (1), ihr allererstes Kind mit ihrem Mann Julian (26), hat das Licht der Welt erblickt. Auch wenn die Beauty inzwischen schon ein zweites Baby erwartet, wird ihre erste Schwangerschaft immer etwas ganz Besonderes für die Vollblutmama bleiben. Verständlich also, dass Bibi der Verlust von Lios Ultraschallfotos in den Wahnsinn treibt!

In ihrem neuesten YouTube-Video schildert die 26-Jährige nun, wie das passieren konnte: "Wir haben damals ein Zimmer bei uns umgeräumt und einige Einbauschränke rausreißen lassen und dabei mussten wir natürlich den ganzen Inhalt dieser Schränke woanders hin räumen – unter anderem auch die Ultraschallbilder vom Lio." Seit der Aufräumaktion seien die Aufnahmen wie vom Erdboden verschluckt. "Ich könnte echt heulen, während ich das hier gerade sage, weil die mir so viel bedeutet haben. Das war so eine tolle Erinnerung an die Schwangerschaft."

Doch Bibi und Julian wollen nicht aufgeben: "Wir haben uns jetzt gesagt, wir werden alles ausräumen, alles durchsuchen – und ich hoffe, dass ich die Bilder wiederfinden werde." Nach diesem Vorfall nimmt die junge Mutter sich außerdem vor, ordentlicher und organisierter zu werden. "Das ist so wichtig, wenn Kinder im Haus sind."

