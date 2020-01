An Silvester überraschte Toni Garrn (27) gleich mit zwei tollen News: Das Model hat nicht nur in Schauspieler Alex Pettyfer (29) einen neuen Mann an ihrer Seite, sondern in ihm auch den Partner fürs Leben gefunden. Weihnachten ging der "Magic Mike"-Hottie nämlich vor der Blondine auf die Knie. Dass Toni ihr Verlobungsglück deshalb bisher kaum glauben kann, ist der Beauty ins Gesicht geschrieben!

Via Instagram teilte die 27-Jährige jetzt ein ziemlich verträumtes und doch strahlendes Selfie von sich. "Guten Morgen von mir und meinem aufmerksamkeitssuchenden, neuen besten Freund", betitelte das Victoria's Secret-Model seinen glücklich wirkenden Schnappschuss. Und tatsächlich, den meisten Fans dürfte ihr riesiger Verlobungsklunker in diesem Beitrag nicht entgangen sein.

Wie romantisch der Antrag ihres baldigen Ehemanns war, verriet Toni in ihrer Heiratsverkündung. "Die Liebe meines Lebens hat mich an Weihnachten auf Knien gefragt, ob ich für immer ihm gehören möchte. Er hat mein Leben komplett verändert und mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Also ja, ich kann es kaum erwarten den Rest meines Lebens mit Alex zu verbringen", schrieb die Schönheit in einem Netzbeitrag.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Getty Images Toni Garrn im September 2019

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alexander Pettyfer, Dezember 2019

